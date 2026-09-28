Kıl payı kurtuldu! Kağıthane'de yanan kablolar bir anda patladı

İstanbul Kağıthane’de yer altından geçen elektrik kablolarında çıkan yangın sırasında meydana gelen patlama, çevrede paniğe neden oldu. Alevlere müdahale etmek isteyen bir kişi, patlama anında son anda kurtulurken, yangın nedeniyle park halindeki bir otomobil de zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altından geçen elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kablolardan yükselen alevler, Mesut K.’ye ait park halindeki 34 ZH 5670 plakalı otomobile zarar verdi.

Otomobilinin alevlerden zarar gördüğünü fark eden Mesut K., aracına koşarak direksiyon başına geçti. Aracını park yerinden uzaklaştırmaya çalışan sürücü, bu sırada meydana gelen patlamadan önce otomobilini olay yerinden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

PATLAMA ANINDA SON ANDA KURTULDU

Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yer altındaki elektrik kablolarının yandığı sırada otomobilinin zarar gördüğünü fark eden araç sahibinin aracına binerek uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Sürücünün aracını hareket ettirdiği sırada meydana gelen patlama dikkat çekti.

Görüntülerin devamında ise yangına müdahale etmek isteyen bir kişinin patlama sırasında alevlerin yakınında bulunduğu ve son anda geri çekilerek kurtulduğu anlar yer aldı.

YANGININ NEDENİ BELİRLENDİ

İtfaiye ve elektrik şirketi yetkililerinin yaptığı kontrollerde, yangının yer altındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle sokak, güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de çalışmalar boyunca çevrede güvenlik önlemlerini sürdürdü. (DHA)