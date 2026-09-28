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Kocaeli'de boşandığı kadını katleden erkek kaçamadı

Kocaeli'de boşandığı Fatma Çiğil'i silahla vuran ve öldüren İbrahim Çankaya polis ekiplerince yakalandı.

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Kocaeli'de boşandığı kadını katleden erkek kaçamadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 37 yaşındaki Fatma Çiğil’i sokakta tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan 50 yaşındaki İbrahim Çankaya yakalandı.

Olay, önceki gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre İbrahim Çankaya, boşandığı Fatma Çiğil’e sokakta tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralanırken, Çankaya olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaeli'de boşandığı kadını katleden erkek kaçamadı - Resim : 1

Çiğil, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çiğil’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan İbrahim Çankaya, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Çankaya’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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