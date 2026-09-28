İstanbul’da tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul’da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle aksayan seferler yeniden normale döndü.

KABATAŞ – BAĞCILAR TRAMVAY HATTI

T1 (Kabataş – Bağcılar) Tramvay Hattı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, ilk istasyonu Kabataş son istasyonu ise Bağcılar olan ve 31 istasyondan oluşan 19,3 km uzunluğundaki tramvay hattıdır.

T1 hattı 19,3 km'lik uzunluğuyla 31 istasyona sahiptir. Zeytinburnu Viyadüğü, Galata Köprüsü ve Topkapı Kültür Parkı Alt Geçidi hariç tamamı yer üstünden giden hattın Topkapı dışındaki tüm istasyonları hemzemin istasyondur. İlk etapları Yapı Merkezi tarafından anahtar teslim olarak inşa edilmiştir. 1992–2011 yılları arasında hatta yapılan yeni eklemelerle hat toplamda 19,3 kilometre uzunluğa erişti.