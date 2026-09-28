Durakta dolmuş bekleyen iki genç kadın devrilen TIR'ın altında kaldı
Antalya Manavgat'ta kavşakta otomobille çarpışan TIR, yol kenarındaki dolmuş durağının üzerine devrildi. Dorsenin altında kalan 20 ve 23 yaşlarındaki iki kadın hayatını kaybetti, hafif yaralanan TIR sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 68 KD 606 çekici ve 68 AGS 028 dorse plakalı TIR, kavşakta aynı yönde ilerleyen G.T. idaresindeki 34 FZJ 464 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan TIR, önce trafik ışıkları direğine vurdu, ardından savrularak yol kenarındaki dolmuş durağının üzerine yan yattı.
DORSENİN ALTINDAN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının devrilen aracın altında iki kişinin kaldığını belirtmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.
Dorsenin ağırlığı nedeniyle bölgeye vinç ve iş makineleri çağrıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kaldırılan dorsenin altındaki Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ile Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER MORGA, SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Dautova ve Dovgalyova'nın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazadan hafif yaralı kurtulan TIR sürücüsü H.Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.