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Yalova’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova kesiminde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yalova’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

İstanbulİzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı’nın Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 otomobil, bir otobüs ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Yalova’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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