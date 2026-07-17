Keserle saldırdı, 'yüksekten düştü' dediler! Cani kocanın yalanını doktorlar ortaya çıkardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, hastaneye "yüksekten düştüğü" iddiasıyla ağır yaralı olarak getirilen 19 yaşındaki L.A.’nın, aslında kocası tarafından vahşice saldırıya uğradığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan cani koca N.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ İFADE DOKTORLARIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Çorlu Devlet Hastanesi’ne getirilen L.A.’nın durumunu şüpheli bulan doktorlar, durumu hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kadının ikamet ettiği Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak’taki adreste incelemelerde bulundu.

Evin içinde çok sayıda kan izine rastlanması, olayın bir kaza değil, bir saldırı olduğunu gözler önüne serdi.

KANLI KESER YATAK ALTINDA BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı aramada, yatağın altında üzerinde kan izleri bulunan bir keser ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda L.A.’nın yüksekten düşmediği, 30 yaşındaki eşi N.A.’nın keserle saldırısına maruz kalarak ağır yaralandığı tespit edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın hemen ardından kayıplara karışan cani koca N.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan L.A. ise hastanede tedavi altına alındı. (DHA)