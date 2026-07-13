Kene yine can aldı! Bu kez adres Burdur: 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan 55 yaşındaki Fatma Duran'ın vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu.

Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.

Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. (AA)

KENEYE KARŞI ALINACAK BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIYOR

Yaz aylarında kene vakalarının artmasıyla birlikte uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle piknik alanları, ormanlık bölgeler ve kırsal kesimlerde bulunacak kişilerin açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih etmesi, pantolon paçalarını çorap içine sokması öneriliyor.

Doğadan döndükten sonra vücudun kene açısından dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kenenin fark edilmesi halinde çıplak elle müdahale edilmemesi ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, riskli bölgelerde hayvanlarla temas eden kişilerin de gerekli koruyucu önlemleri almasının önem taşıdığı ifade ediliyor.