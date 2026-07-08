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Tokat'ta kene faciası: Keneyi kendisi çıkaran kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran 61 yaşındaki Dursun Almamış, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Almamış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Tokat'ta kene faciası: Keneyi kendisi çıkaran kişi hayatını kaybetti

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde, vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra rahatsızlanan 61 yaşındaki Dursun Almamış, kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Uzmanların "keneye çıplak elle dokunmayın" uyarılarına rağmen yapılan bu müdahale, bir kez daha ölümle sonuçlandı.

KENEYİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARDI, 4 GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Sulusaray ilçesinde yaşamını sürdüren, evli ve iki çocuk babası Dursun Almamış’ı yaklaşık 4 gün önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi tıbbi bir destek almadan, kendi çabalarıyla çıkaran Almamış, dün aniden rahatsızlandı.

Durumu ağırlaşan Almamış, KKKA hastalığı şüphesiyle hemen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun tedavi altına alınan 61 yaşındaki Almamış, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayat mücadelesini kaybetti. KKKA şüphesiyle vefat eden Dursun Almamış’ın cenazesinin, yarın memleketi olan Tokat'ın Sulusaray ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kene Tokat
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