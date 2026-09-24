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Kendisini Erdoğan ve Gürlek'le montajlayıp 'nüfuz ticareti' yapan kişi tutuklandı

Yapay zekâ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanına kendi görselini montajlayan Mehmet Çakmak tutuklandı. Çakmak'ın, devletin üst kademeleriyle yakın ilişkisi olduğu yönünde izlenim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

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Kendisini Erdoğan ve Gürlek'le montajlayıp 'nüfuz ticareti' yapan kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmet Çakmak, yapay zekâ aracılığıyla kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yan yana gösteren görselleri WhatsApp durumunda paylaştı. Bu görsellerle devletin üst kademeleriyle yakın ilişkisi bulunduğu izlenimini yaratmaya çalıştığı değerlendirilen Mehmet Çakmak tutuklandı.

Kendisini Erdoğan ve Gürlek'le montajlayıp 'nüfuz ticareti' yapan kişi tutuklandı - Resim : 1

YAPAY ZEKÂ İLE MONTAJ GÖRSELLER HAZIRLADI

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik incelemelerde, şüpheli Mehmet Çakmak'ın (53) WhatsApp durum kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına, yapay zekâ teknolojisi kullanarak kendi görsellerini montajladığı saptandı. Şüphelinin bu sahte içeriklerle kamu görevlileriyle yakın ilişkisi bulunduğu, devlet kademelerinde "hatırı sayılır bir isim" olduğu izlenimini yaratarak nüfuz ticareti yaptığı ve gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak halk arasında endişe ile panik yaratmayı hedeflediği değerlendirildi.

Kendisini Erdoğan ve Gürlek'le montajlayıp 'nüfuz ticareti' yapan kişi tutuklandı - Resim : 2

4 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

1973 Ankara doğumlu olduğu öğrenilen şüpheli Çakmak'ın emniyet sorgusunda daha önceden işlenmiş 4 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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KEÇİÖREN'DEKİ EVİNDE YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüpheli Mehmet Çakmak'ı Keçiören ilçesindeki ikametinde gözaltına aldı.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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