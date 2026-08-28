Kendi dükkanında ölü bulundu: Polis şüpheli dedi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki ayakkabı dükkanında yaşayan 73 yaşındaki M.Ö.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

DÜKKANDA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkana giren sağlık ekipleri, yerde yatan M.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE MORGUNA GÖNDERİLDİ

Ölümü şüpheli bulunan yaşlı adamın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, ölümün doğal bir nedenle mi yoksa başka bir sebeple mi meydana geldiğini araştırıyor.

(AA)