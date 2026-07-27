Kendi arazisinde başladı tüm köye yayıldı! 12 yıl önce aldığı karar hayatını değiştirdi

Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yaşayan 30 yıllık üretici Halil Özer, uzun yıllar yetiştirilen 'Apolyont' cinsi kirazdan beklenen verimi alamayınca yaklaşık 12 yıl önce 16 dönümlük bahçesine 350 adet ağaç dikerek 'Sweetheart' cinsi kiraz üretimine geçti. Özer, köyünde bu çeşidi yetiştiren ilk çiftçi olarak önemli bir adım attı.

"VERİMİ GÜZEL, RAF ÖMRÜ UZUN"

Yeni geçtiği kiraz cinsinden sezon boyunca ortalama 60-70 ton arasında ürün elde eden Halil Özer, Sweetheart kirazının hem veriminin çok daha yüksek hem de raf ömrünün oldukça uzun olduğunu belirtti.

Yetiştirdiği kaliteli kirazları sadece iç pazarda değerlendirmekle kalmayan Özer, elde ettiği ürünleri Irak ve Rusya gibi ülkelere de ihraç etmeye başladı. Özer, "Ürünümüzü yurt içinin yanı sıra Irak ve Rusya gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Verimi de güzel, raf ömrü uzun. Bu yıl kilogram fiyatı yaklaşık 70 lira. Memnunuz." diye konuştu. Özer, Sweetheart cinsi kiraza geçmesinin ardından köydeki diğer üreticilerin de bu çeşidi yetiştirmeye başladığını söyledi.