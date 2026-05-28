Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'butlan' kıyımı: Emekçileri 'Kod-29' ile işten çıkardılar

CHP lideri Özgür Özel'in partililerin desteği ve oylarıyla genel başkan seçildiği kurultayın iptali talebiyle açılan davada "mutlak butlan" kararı çıktı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verdi.

Mutlak butlan kararına Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki gelirken CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun talebiyle polis ekipleri tarafından boşaltıldı.

EMEKÇİLERE 'KOD-29' VERDİ!

Koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatlarından biri ise CHP Genel Merkezi'nde çalışan emekçileri işten çıkarmak oldu.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin çok sayıda işçiyi "Kod-29" ile işten çıkardığı öğrenildi.

BirGün’e konuşan eski parti çalışanları, uğradıkları haksızlığı dile getirerek parti yönetimine yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki "İktidarımızda devri sabık yaratmayacağız" vaadini hatırlatan personel, "Daha ülke yönetimine gelmeden parti içinde devri sabık yarattılar" eleştirisinde bulundu.

'TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN KOD-29’A SIĞINDILAR'

Yaklaşan bayram öncesi işsiz bırakılmalarını "vicdansızlık" olarak niteledi. İlk etapta kendilerine parti kasasında ödenek olmadığının söylendiğini belirten işçiler, şu ifadeleri kullandı:

"Kasada para olduğunu görünce tazminat ödememek için bu yola başvurdular. Çoğumuzun çıkışı Kod-29 ile yani ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık’ gerekçesiyle yapıldı. Bu sayede en doğal hakkımız olan tazminatlarımıza el koydular."

'SEÇİLMİŞLERİ DÜŞMAN GİBİ GÖRÜYORLAR'

İşine son verilenler arasında parti genel merkezinde 10 yılı aşkın süredir emek veren isimlerin de bulunduğu öğrenildi. 25 Mayıs’ta genel merkeze gittiklerinde psikolojik baskı ve "kötü bakışlarla" karşılaştıklarını belirten personeller, mahkeme kararıyla yönetimi devralan ekibin, seçilmiş kadroları adeta birer "düşman" olarak gördüğünü ifade etti.

Yönetimin söylemleri ile eylemlerinin çeliştiğini vurgulayan parti emekçileri, "‘Partiyi birleştirmeye geliyoruz’ diyenler, tamamen intikam hırsıyla hareket ediyor. Zaten birçoğumuz bu yönetim anlayışıyla çalışmak istemediğimiz için istifa etmeyi düşünüyorduk ancak bizi tazminat haklarımızı da gasp ederek kapının önüne koydular" diye konuştu.

KOD-29 NEDİR?

İş Kanunu’nda yer alan “Kod 29”, işverenin çalışanı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış gerekçesiyle işten çıkarması anlamına geliyor. Bu kodla yapılan fesihler, çalışan açısından kıdem ve ihbar tazminatı kaybına yol açabiliyor.

Son yıllarda sıkça tartışılan Kod 29 uygulaması, özellikle pandemi döneminde işçilerin mağdur edildiği işten çıkarmalarla gündeme gelmişti.

SGK, 2021 yılında Kod 29’u kaldırarak yerine daha ayrıntılı çıkış kodları getirdi. Kod 29 uygulaması resmi olarak kaldırılmış olsa da toplumda ve iş dünyasında “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı fesih” hâlâ bu isimle anılmaya devam ediyor.