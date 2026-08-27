Kazaya giden çekici kamyonete çarptı: 2 kişi yaralandı

Denizli'de çekici ve kamyonetin çarpışması ile iki kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

Pamukkale’den Denizli yönüne ilerleyen Mehmet Kızılkaya (52) yönetimindeki 20 ASE 167 plakalı otomobil taşıyan çekici, kırmızı ışıkta bekleyen Erhan Yelin idaresindeki 20 R 3812 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle çekicinin sürücüsü Kızılkaya araç içerisinde sıkışırken, kamyonetin sürücüsü Yelin de yaralandı.

ÇEKİCİDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ 2 SAATTE KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Erhan Yelin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çekicide sıkışan Mehmet Kızılkaya için ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Kızılkaya'ya müdahale ederken, itfaiye ekipleri de araçta çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Kızılkaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TRAFİK BİR SÜRE ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Yolun kapanması üzerine trafik alternatif güzergahlardan sağlandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.