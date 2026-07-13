Kaza yaptı kaçmak isterken kendisine yardıma gelen kişiyi öldürdü
Kayseri Tomarza'da kaza yapan sürücüye yardım etmek için giden Faruk Utkan, kaza yapan sürücünün kaçmak istemesinin ardından aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, trafik kazası sonrası yardım etmek için olay yerine giden Faruk Utkan, kazaya karışan sürücünün kaçmaya çalıştığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAZA YERİNE YARDIMA GİTTİ
Bu sırada kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Faruk Utkan'a çarptı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Utkan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Utkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)