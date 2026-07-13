Kayseri'deki minibüs dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı! Yardıma koştu canından oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşanan dehşet anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri olayın ardından gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasıyla başlayan ve bir kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan o anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda iddiaya göre kaza yapan sürücüye yardım etmek için giden Faruk Utkan, kaza yapan sürücünün kaçmak istemesinin ardından aracın altında kalarak yaşamını yitirmişti.

TARTIŞMADAN KATLİAMA GİDEN O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen trafik kazasının ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale ederek kavgayı yatıştırmıştı. Ancak emniyete götürülmek istenen minibüs sürücüsü R.O., polislerden kaçmak için aniden aracının direksiyonuna geçti.

Faruk Utgan

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DEHŞET SAÇTI

Kontrolden çıkan minibüs, o sırada yolda bulunan yayalar Faruk Utgan ve İ.K. ile kaza yerinde görevli polis memuru M.M.Ç.'ye çarptı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Olayın ardından polis ekipleri kaçan minibüsü durdurabilmek için aracın lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlatılan araç durdurulurken, sürücü R.O. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan üç kişi ambulanslarla Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Faruk Utgan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA-DHA)