Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G. Ç., polis ekiplerince yakalandı.
Aranan Şahışlar Büro Amirliği ülkenin birçok yerinde hüküm giymiş ve adaletten kaçmaya çalışan kişiler için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez adres Kayseri oldu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.
İKİ FARKLI SUÇTAN 22 YIL 8 AY CEZA
Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki G. Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü G. Ç., Kayseri'de cezaevine teslim edildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi