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Halk TV Türkiye Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G. Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Aranan Şahışlar Büro Amirliği ülkenin birçok yerinde hüküm giymiş ve adaletten kaçmaya çalışan kişiler için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez adres Kayseri oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İKİ FARKLI SUÇTAN 22 YIL 8 AY CEZA

Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki G. Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü G. Ç., Kayseri'de cezaevine teslim edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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