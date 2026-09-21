Kastamonu'da 12 tekstil işçisi zehirlendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇALIŞIRKEN ZEHİRLENDİLER

İlçedeki tekstil atölyesinde mesai yapan emekçiler, binanın kalorifer kazanından sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından yoğun biçimde etkilendi.

Rahatsızlanan çalışanlar apar topar sağlık kuruluşlarına başvurdu.

12 ÇALIŞAN HASTANEYE BAŞVURDU

Küre Devlet Hastanesine başvuran toplam 12 işçiden 10'u, buradaki müdahalelerin ardından taburcu edildi.

2 İŞÇİ HÂLÂ TEDAVİ ALTINDA

Durumu ciddi olan ve Küre Devlet Hastanesinden İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki işçinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.