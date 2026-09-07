Son dakika | Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki operasyona Akın Gürlek'ten ilk açıklama

Ergenekon kumpas davasında tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen ve hakim karşısına çıkmasına az bir süre kala şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu dosyası yıllar sonra yeniden açıldı.

Bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bir FETÖ mensubunun firari olduğu, 10 kişinin ise yakalandığı açıklandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN OPERASYON SONRASI İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Gürlek, Kozinoğlu dosyası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şüpheli ölümler için "ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz." ifadelerini kullanan Gürlek, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dosyanın 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldığını ve soruşturma yeniden başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek operasyonda 11 kişiye gözaltı kararı verildiğini, 10 kişinin yakalandığını ve 1 kişinin de FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır.

Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.