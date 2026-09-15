Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün yaşanan skandallar ortaya çıktı! Her şeyi anlatmışlar

Silivri'deki hücresinde 13 Kasım 2011 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 kişi tutuklandı. Kozinoğlu’nun rahatsızlanması üzerine cezaevine ambulansla giderek ilk müdahaleyi gerçekleştiren iki acil tıp teknisyeni (ATT) de “kasten öldürme” iddiasıyla tutuklanan şüpheliler arasında yer aldı. Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen iki ATT personelinin ifadesi ortaya çıktı.

MÜDAHALE EDEN 2 ATT'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Olayın yaşandığı tarihte 26 yaşında olan ATT personeli Özlem U., hakimlikte verdiği ifadede o gün yaşananları anlattı. Özlem U., normal şartlarda cezaevi içerisinde görev yapan ve kendilerinin de görevli olduğu 2 No’lu ambulansın içinde bir doktorun bulunması gerektiğini belirtti. Ancak o gün doktorun tayininin çıktığını kaydeden Özlem U. "O yüzden ambulansımızda doktor yoktu. Yeni bir doktor da görevlendirilmemişti. Normalde o durumlarda başka bir ekipten doktor gelmesi gerekiyordu" dedi.

Cezaevinden çıkmadan önce 112 Komuta Merkezi'ne haber vererek yemeğe gittiklerini ifade eden Özlem U. "Cezaevinden kaç gibi çıktığımızı hatırlamıyorum, yemeğe nereye gittiğimizi de hatırlamıyorum" dedi. Özlem U., yemek yedikleri esnada acil durum anonsu yapıldığını, bunun üzerine masadan kalkarak Kaşif Kozinoğlu’nun bulunduğu cezaevi bölümüne geçtiklerini söyledi.

Cezaevi mahkum kabul bölümüne gittiklerinde hastada yaşam belirtisi olmadığını kaydeden Özlem U. "Ancak hastanın biz gelmeden hemen önce konuşur vaziyette olduğunu söyledikleri için biz hastayı hayata döndürmeye çalıştık" şeklinde sözlerini sürdürdü.

O gün doktorun yerine yanlarına acil tıp teknisyeni Emre A.'nın görevlendirildiğini ifade eden Özlem U. "Bu arkadaş da görevde yeniydi. Onun verilmesine şaşırmıştım" dedi.

"KALP MASAJINA VE ADRENALİN UYGULANMASINA DEVAM ETTİK"

Kendisinin talimatı ile Emre A.'nın Kozinoğlu'na damar yolu açtığını belirten U., şunları ifade etti:

"Ben kalp masajı yaparken Emre de hastaya 1 mg adrenalin verdi. Biz EKG'de bir hareketlilik görmeyince şoföre mavi kod vermesini ve doktorlu ekip istemesini söyledim. Bu şekilde ambulansa binip yola çıktık"

Ambulans şoförünün 3 no'lu diğer ambulansla irtibata geçtiğini kaydeden Özlem U. "Kınalı gişelerini geçtikten sonra biz durduk. Çok kısa süre sonra diğer ambulans geldi. Diğer ambulansta bulunan görevliler bizim ambulansa bindi. Biner binmez paramedik Nesrin kalp masajına devam etti. Entübasyon süreci boyunca bekledik yolda. Kalp masajına ve adrenalin uygulanmasına devam ettik."

Özlem U. bu sırada EKG'de hiçbir hareketlenme olmadığını belirtti. Başından itibaren görevini yaptığını belirten Özlem U. "Hastanın durumunu görerek doktorlu ekip ambulansı istedik. Ancak hiçbir şekilde bekleme yapmadık. Ben etkili müdahalede bulunduğumu düşünüyorum. Doktorlu ekip olmadığı için paramedik ekip göndermişler" dedi.

Silivri Devlet Hastanesi’ne ulaştıklarını belirten Özlem U., diğer ambulansın şoförünün de onları takip ederek hastaneye geldiğini söyledi. Doktora hastayı anlattıklarını ve teslim ettiklerini ancak sonrasını bilmediklerini kaydeden Özlem U., Kozinoğlu'nu tanımadığını, kim olduğunu olay yerinde öğrendiğini ifade etti.

"BEN SADECE BANA VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİM"

Olayın gerçekleştiği gün 23 yaşında olan ATK personeli Emre A., hakimlik ifadesinde o dönemde göreve başlayalı henüz iki ay olduğunu belirtti. Hizmet içi eğitim sürecini bile tamamlamadığını aktaran Emre A., ifadesinde yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Olay günü 112 komuta merkezinde bulunan şef doktordan gelen talimat üzerine Beylikdüzü 1 No'lu Acil Yardım İstasyonu'ndan Silivri 2 Nolu Acil Yardım İstasyonu'na personel eksik olduğu için görevlendirildim. O gün o istasyonundaki ilk iş günümdü. Saat 18:00 gibi cezaevinden çıkıp yanlış hatırlamıyorsam Hayat Hastanesi'ne yemeğe gittik. Yemeğe yeni başlamıştık. Anons gelince hemen çıktık. Ben sadece bana verilen görevleri yerine getirdim."

Emre A.'nın avukatı Nazan Türkdoğan da hakimlik sorgusunda müvekkilinin hayatında hiç Silivri'ye gelmişliği ye da cezaevinde görev yapmışlığı olmadığını kaydetti. Avukat Türkdoğan, şunları ifade etti:

"Müvekkil ve ekip arkadaşları yemek yerken hastayı bildiriyorlar. Bu bildirim yalnızca 'fenalaşan bir hasta var' diye yapılıyor. Sonrasında müvekkil ve arkadaşları olay yerine gidip müdahalede bulunuyor. Müvekkilin kişinin kim olduğu konusunda hiçbir bilgisi yoktur. Kalp atışı olmadığını görünce müvekkil ve arkadaşları doktor ekibi istiyorlar. Durumun ciddi olduğunu söylüyorlar. Ancak doktorlu ekibin olmadığı belirtiliyor, sonrasında paramedik geliyor. Müvekkil tarafından kalp masajı yapılıyor ve hiçbir şekilde kalp masajını bırakmıyorlar."

ESKİ MİT'Çİ KOZİNOĞLU'NUN SON ANLARINDA NELER YAŞANDI?

Dosyadaki belgelere göre Kaşif Kozinoğlu, tutuklu olarak bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011 günü saat 17.56’da rahatsızlandı. Aynı koğuşta Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli subaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, Kozinoğlu’nun durumunu fark ederek saat 18.08’de acil çağrı butonuna bastı. Odaya giren infaz koruma memurları, sedye ile Kozinoğlu'nu saat 18:25'te koğuşundan çıkarıp koridorlardan ve yedi ayrı kapıdan geçirerek 112 Acil Servis Ambulansı'nın geleceği mahkum kabul kapısına getirdi.

İddiaya göre Kozinoğlu, bu sırada nefes alıp konuşuyordu. Saat 18:37'de ise 112 Acil Servis ambulansı kapıya geldi. Yani acil çağrı butonuna basılmasından 29 dakika sonra ambulans kapıdaydı.

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, ilk sağlık ekibi 18.37 ile 18.47 saatleri arasında Kozinoğlu'na müdahalede bulundu. Ardından ambulansa alınan Kozinoğlu, hastaneye sevk edilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak ambulans saat 19.00'da otoyol üzerinde durdu ve sağlık ekiplerinin müdahalesi bir süre daha sürdü. Bu esnada paramediklerden oluşan ekip de başka bir ambulansla olay yerine ulaştı. Kozinoğlu’nu taşıyan ambulans, saat 19.10’da Silivri Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Ambulans, Silivri Cezaevi’nden Silivri Devlet Hastanesi’ne 23 dakikada vardı.