Son dakika | Rasim Ozan Kütahyalı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 'ifadeye çağrıldım' dedi: Savcılık yalanladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Silivri'deki hücresinde 13 Kasım 2011 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise Rasim Ozan Kütahyalı’nın Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığını yalanladı.

"BİLGİ SAHİBİ" SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDIM DEDİ

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan sahneler hakkında şahit olduklarını anlatacağını söyledi.



"Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım."

BAŞSAVCILIK YALANLADI

ROK'un açıklamasının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Savcılık, ROK'un ifadeye çağrılmadığını, kendisinin ziyaret sebebi ile adliyeye geldiğini söyledi.

Rasim ozan Kütahlı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır.

SORUŞTURMA KURTLAR VADİSİ DİZİSİNE SIÇRADI

Dosyada, Kozinoğlu’nun şüpheli şekilde ölümünden önce ve sonra yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu bölümlerindeki sahneler de mercek altına alındı. Dizinin eski senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin, eski istihbaratçı kimliğiyle Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenilerek oluşturulduğu öne sürüldü.

KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE TEHDİT SAHNESİ

Kurtlar Vadisi Pusu’nun 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136’ncı bölümünde Kaşifoğlu karakterinin bir hücrede tutulduğu sahne yeniden gündeme geldi. İlhan karakteri, Kaşifoğlu’nu “Azrail’in benim! Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim” sözleriyle tehdit ediyordu.

MEZARI AÇILDIĞI GÜN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kozinoğlu’nun kabrinin açıldığı gün, Kurtlar Vadisi Pusu’ya ait sosyal medya hesabından Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne paylaşıldı. Paylaşımda “İhanetin bedeli ağır oldu, Kaşifoğlu’na tarihi infaz” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paylaşımın kısa süre sonra kaldırıldığı görülmüştü.

DİZİDEKİ PLAKA VE MEZAR TAŞI AYRINTILARI DA DOSYADA

Soruşturma derinleştikçe dizinin eski bölümlerindeki bazı ayrıntılar da yeniden gündeme geldi. Kurtlar Vadisi Pusu’nun 79. bölümünde Memati ile Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çekti.

Plakadaki “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda 16 Temmuz tarihine işaret ettiği öne sürüldü.