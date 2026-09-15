Kaşif Kozinoğlu'nun 1991'deki raporu yıllar sonra ortaya çıktı: Semih Terzi'yi ihraç edin demiş

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürerken, yıllar önce hazırladığı dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminde Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan FETÖ'cü general Semih Terzi'yi daha 1991 yılında TSK'ya raporladığı öğrenildi.

1991'DE "DERHAL İHRAÇ EDİLMELİ" RAPORU

Hürriyet'ten Hidayet Erdem'in haberine göre Kozinoğlu, 1991 yılında Eğirdir Komando Okulu'na yeni mezun teğmenler arasından birliklerine iki aday seçmek için giden iki bordo bereli üsteğmenden biriydi.

Ankara'ya döndüklerinde seçtikleri adaylar yerine başka iki teğmenin gönderildiğini fark eden Kozinoğlu ve görev arkadaşı, bu ayrıcalığın kaynağını araştırdı.

Yapılan istihbarat çalışmasında teğmenlerden birinin FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Kozinoğlu'nun hazırladığı raporda söz konusu subay için, "Bağlantıları nedeniyle TSK'da barındırılmayıp derhal ihraç edilmeli" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Raporda adı geçen subayın ise yıllar sonra 15 Temmuz gecesi darbeci general olarak Ömer Halisdemir'in vurduğu Semih Terzi olduğu ortaya çıktı.

HALİSDEMİR TERZİ'Yİ VURMUŞTU

15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Astsubay Ömer Halisdemir'e Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürmesi emrini verdi.

Halisdemir, aldığı emrin ardından Terzi'nin helikopterden inmesini bekledi. Terzi'ye iki el ateş ederek onu etkisiz hale getiren Halisdemir, olayın hemen ardından darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.