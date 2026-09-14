Ergenekon kumpas davalarında tutuklanan MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri'deki şüpheli ölümünün aydınlatılması için yıllar sonra soruşturma açıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi de dizisine sıçradı. Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünden iki gün önce Kurtlar Vadisi Pusu’da tehdit sahnesinin yayımlandığı, benzer karakterin daha sonra şırıngayla öldürüldüğü biliniyordu.

Bu sahne, Kozinoğlu’nun mezarının açıldığı gün YouTube’da paylaşıldı. Kısa süre sonra da silindi. Dizinin senaristleri ifadeye çağrıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın 14 Eylül’de “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerinin alınacağını açıkladı.

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu programda, soruşturma kapsamında dizinin 2011 yılında yayımlanan bazı bölümlerinin incelemeye alındığı aktarıldı.

DOSYA 15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Ergenekon kumpasındaki Odatv davasında tutuklanan Kozinoğlu, ilk kez hâkim karşısına çıkmasına kısa süre kala yaşamını yitirmişti.

Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlandığı ve hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiğinin belirlendiği açıklanmıştı. O dönem yürütülen soruşturma, 10 Nisan 2012’de takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Takipsizlik kararı, 26 Ağustos 2026’da kaldırılarak soruşturma yeniden başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin ve üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Kozinoğlu’nun kabri açıldı. Alınan örneklerin kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte inceleneceği bildirildi.

ÖLÜMDEN İKİ GÜN ÖNCE TEHDİT SAHNESİ

Soruşturmada, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri üzerinde durulduğu belirtildi. Eski bir istihbaratçı olarak gösterilen karakterin Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenilerek oluşturulduğu öne sürülüyor.

Dizinin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136’ncı bölümünde Kaşifoğlu, bir hücrede tutuluyordu. Sahnede İlhan karakteri, Kaşifoğlu’nu şu sözlerle tehdit ediyordu:

“Kaşifoğlu! Azrail’in benim! Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim.”

Bu bölümden iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ ŞIRINGAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139’uncu bölümünde ise Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölümü ekrana getirildi.

Sahnede, “Yeşil” kod adı ile tanınan faili meçhul cinayetler ile anılan Mahmut Yıldırım’ı temsil ettiği ileri sürülen Kara karakteri cezaevine giriyordu. Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte eden Kara, karakteri öldürüyordu. Dizide ölümün kalp krizi gibi gösterildiği aktarıldı.

MEZARIN AÇILDIĞI GÜN SKANDAL PAYLAŞIM

Kozinoğlu’nun kabrinin açıldığı gün, Kurtlar Vadisi Pusu’ya ait sosyal medya hesabından Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne paylaşıldı.

Paylaşımda, “İhanetin bedeli ağır oldu, Kaşifoğlu’na tarihi infaz” ifadeleri kullanıldı. Dikkat çeken paylaşımın kısa süre sonra kaldırıldığı belirtildi.

DİZİDEKİ DİĞER AYRINTILAR DA GÜNDEMDE

Halk TV'de Gün Doğarken programını sunan Deniz Bayramoğlu, dizinin eski bölümlerinde görülen “Erdoğan” yazılı mezar taşı ile “34 RTE 321” plakalı aracı da hatırlattı. Dosyada dizinin farklı bölümlerindeki bazı görüntülerin incelemeye alındığı aktarıldı.

Bayramoğlu, "Osman Sınav'ın yapmış olduğu açıklama. Diyor ki; "Gerçek nedenini hiçbir yerde açıklamadım, yine açıklamayacağım, benimle sır olarak gidecek." O dizide öyle görüntüler var ki insanın hakikaten aklı şaşıyor. Örneğin, çok az görünüyor ama Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın soy isminin yer aldığı bir mezar taşı görüyoruz. Niye? Nasıl? Kim koyuyor onu oraya? Bir aracın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin baş harflerinin yer aldığı bir plaka görüyoruz "34 RTE" diye. İşte ardından da yaşanılanlar ki dönem itibariyle derin devleti anlatan bir dizi demişti." dedi.

Dizinin ilk yönetmeni Osman Sınav’ın projeden ayrılma nedenine ilişkin geçmişte söylediği, “Bu sorunun yanıtı benimle sır olarak gidecek” sözleri de soruşturmanın ardından yeniden gündeme geldi.