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Halk TV Türkiye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, butlanla yönetilen CHP Genel Merkezi'ne giderek Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mahkemenin butlan kararının ardından polis eli ile boşaltılan CHP Genel Merkezi'ne giderek Kılıçdaroğlu ile poz verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti - Resim : 1

Butlan tarafından yönetilen CHP'nin sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’i Genel Merkezimizde kabul etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti - Resim : 2

YÜKSEL: YAKIN İLGİLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ziyaretin ardından Gökhan Yüksel de açıklama yaptı. Yüksel söz konusu açıklamasında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti:

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik kabulleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyorum. Asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti - Resim : 3

BELEDİYEDE İKİNCİ DÖNEMİ

Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı olarak iki dönemdir görev yapıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 51,17 oy alan Yüksel, 31 Mart 2024 tarihinde ise yüzde 57,77 oy almıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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