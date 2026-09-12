Kars'ta feci trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Kars-Erzurum kara yolunda hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kars’ta hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kars-Erzurum kara yolu Kümbetli köyü kavşağında meydana geldi. 46 AGT 009 plakalı hafif ticari araç ile traktör henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi