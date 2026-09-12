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Halk TV Türkiye Kars'ta feci trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kars'ta feci trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kars-Erzurum kara yolunda hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kars'ta feci trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kars’ta hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kars-Erzurum kara yolu Kümbetli köyü kavşağında meydana geldi. 46 AGT 009 plakalı hafif ticari araç ile traktör henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kars'ta feci trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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