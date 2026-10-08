Kargo kamyonu 25 metreden uçtu: Parçaları dört bir yana dağıldı!

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kargo yüklü bir kamyonun köprü üzerinde kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KOCA KAMYON 25 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI UÇTU

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolunun Tosya D100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkisinde meydana geldi. Zafer Gümüş yönetimindeki 35 CEL 972 plakalı kargo yüklü kamyon, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

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Yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı uçan kamyon hurdaya dönerken, sürücü Zafer Gümüş ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Öztürk yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce yüksekten düşerek hurdaya dönen kamyonda sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Zafer Gümüş ve İsmail Öztürk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA)