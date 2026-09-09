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Halk TV Türkiye Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 123 kök kenevir, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karasu’da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

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Ekipler, 2 şüphelinin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda 123 kök kenevir bitkisi, 75 gram bonzai ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

TABANCA VE ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

Aramalarda ayrıca 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 124 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği bulundu.

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Ekipler, adreslerde ayrıca 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 metal dedektörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya Uyuşturucu Operasyon
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