Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 123 kök kenevir, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karasu’da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 şüphelinin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda 123 kök kenevir bitkisi, 75 gram bonzai ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
TABANCA VE ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU
Aramalarda ayrıca 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 124 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği bulundu.
Ekipler, adreslerde ayrıca 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 metal dedektörü ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi