Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı
Ankara’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu-fuhuş operasyonunun 3’üncü dalgasında 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yakalanan 19 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu-fuhuş operasyonunun 3’üncü dalgasında 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 19’u yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüphelilerden Mine A. ve Uğur Hakan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cansu S. ile Muharrem D.’nin firari olduğu belirlenirken, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)