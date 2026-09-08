Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu-fuhuş operasyonunun 3’üncü dalgasında 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 19’u yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden Mine A. ve Uğur Hakan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cansu S. ile Muharrem D.’nin firari olduğu belirlenirken, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)