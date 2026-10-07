Karadeniz'de vurulan gemiler: Mübariz Mansimov ve Kalkavan Ailesi detayı...

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Karadeniz’e açılan ve Ukrayna ve Rusya’ya mal taşıyan gemiler hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın hedefi oluyor.

Son dönemde savaşta dronların kullanılmasıyla gemilere yönelik saldırılar da arttı. Bu saldırılarda bir çok denizci hayatını kaybetti. Milyon dolarlık mal taşıyan gemiler battı.

Son olarak 5 ve 6 Ekim’de 2 Türk gemisine saldırı düzenlendi. Ukrayna ve Rusya saldırılarda birbirlerini suçlarken gemilerin sahipliği ise dikkat çekici.

5 Ekim’de Romanya açıklarında Royad Mammadov adlı Saint Kitts ve Nevis bayraklı gemi İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı.

Saldırıya uğrayan geminin battığı 2 kişinin hayatının kaybettiği duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy geminin Rusya'ya ait İHA ile vurulduğunu kaydetti.

GEMİNİN SAHİPLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ

Royad Mammadov adlı gemi resmi olarak MG Shipping 5 Co Ltd adlı şirkete ait gözüküyor. Ancak geminin ticari yöneticisi ise Spring Marine Denizcilik bu şirketin üst kuruluşu ise Palmali Gemicilik ve Acentelik.

Palmali ise Türkiye’de kamuouyu tarafından adının karıştığı haberler nedeniyle oldukça bilinen bir ise Mübariz Mansimov’a ait.

Azeri iş insanı Mansimov 2007 yılında Türk vatandaşı olmuş ve Gurbanoğlu soy ismini almıştı.

Saldırıya uğrayan geminin tahıl taşıdığı açıklandı.

Mansimov’un adı özellikle Yalıkavak Marina sahipliği üzerinden gündem olmuş suç örgütü lideri Sedat Peker, Mansimov’a ait otellerin ve işletmelerin Mehmet Ağar’ın el koyduğunu iddia etmiş Mansimov bu iddiaları “ne dediyse doğru” diyerek doğrulamıştı.

Mansimov ayrıca FETÖ’ye yardım suçlamasıyla da cezaevine girmişti.

O dönem Fetullah Gülen ile görüşmeye Mehmet Ağar ile birlikte gittiklerini de anlatan Mansimov, Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ı marinanın müdürü yaptığını açıklamış Gülen’e yapılan ziyarette İhsan Kalkavan’ın da kendilerine eşlik ettiğini iddia etmişti.

Mansimov, Ağar ile tanışmasını ise şu ifadelerle anlatmıştı:

"Aşağı yukarı 15 sene oldu. Haydar Aliyev’in cenazesine Bakü’ye gelmişti. İşadamı Yusuf Uğur ve milletvekili Saffet Sancaklı, Azerbaycan’da otelde Ağar’ı bana tanıttılar. “Seninle tanışmak istiyor.” (dediler) Tanışmamız öyle oldu"

KALKAVAN AİLESİ'NİN GEMİSİ DE VURULDU

Ayrıca dün Bulgaristan açıklarında vurulan Able adlı geminin sahipliği de Kalkavan ailesine ait. İHA ile vurulan geminin ne taşıdığı ise açıklanmadı.

Kalkavan ailesi ile Mansimov’un yakınlığı denizlik sektöründe de biliniyor. Mansimov gemi alımı için 2012 yılında Kalkavan ailesine ait şirkete siparişler verdiği basına yansımıştı.

İş adamı İhsan Kalkavan hakkında 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasından FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.