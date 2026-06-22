Karadeniz'de Türklerin olduğu gemiye dron saldırısı! Yaralılar var

Ukrayna Donanması, saldırının Rusya'ya ait bir dronla gerçekleştirildiğini ve Panama bayraklı Victress isimli kuru yük gemisinde büyük çaplı yangına yol açtığını açıkladı.

KARADENİZ'DE TÜRKLERİN OLDUĞU GEMİYE DRON SALDIRISI! YARALILAR VAR

Yangının yayılma riski ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle kurtarma operasyonu başlatıldığını belirten Ukraynalı yetkililer, Ukrayna donanmasına ait botlarla gemide bulunan tüm mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan vatandaşı toplam 9 mürettebatın kurtarıldığı, ancak denizciler arasında yaralananlar bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna tarafı, saldırı sonrası gemide çıkan yangını ve kurtarılan mürettebatı gösteren fotoğraflar da yayımladı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili Rusya tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karadeniz'de son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların son dönemde ticaret gemilerini de etkilemeye başladı. Geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Odessa bölgesinden Türkiye'ye doğru seyreden bir kuru yük gemisi Rus insansız hava araçlarının kamikaze saldırısının hedefi olmuş ve saldırıda iki mürettebat yaralanmıştı.

Ayrıca mart ayında da bir Türk gemisi İstanbul açıklarında İHA ve insansız deniz araçlarıyla vurulmuştu.