Karadeniz'de Türk teknesine saldırı

İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Karadeniz'de Sivastopol açıklarındaki Türk bayraklı bir tekneye saldırı düzenlendi. Tekne battı, bir kişi yaşamını yitirirken 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar TCSG-96 gemisi ile İnebolu Limanı'na doğru getirilirken gemideki uzman doktorlar tarafından tıbbi müdahalesine hemen başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Bahse konu saldırıya ilişkin gelişmeler ve yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.



Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir.