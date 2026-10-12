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Halk TV Türkiye Karadeniz Karadeniz olalı böyle akın görmedi: Kasa kasa tuttular kasasını 600 liraya sattılar

Karadeniz Karadeniz olalı böyle akın görmedi: Kasa kasa tuttular kasasını 600 liraya sattılar

Şile’de Karadeniz’den avlanılan palamutun bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Limana getirilen kasalar dolusu palamut, mezatta kasası 600 liradan satıldı.

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Karadeniz Karadeniz olalı böyle akın görmedi: Kasa kasa tuttular kasasını 600 liraya sattılar

Eylül ayı itibariyle son bulan av yasağının ardından Karadeniz'e açılan balıkçıların palamut bolluğuyla karşılaşması Şile Limanı'nda hareketliliği arttırdı.

Gece boyunca denize açılan balıkçı tekneleri, sabah saatlerinde kasalar dolusu palamutla limana döndü. Teknelerden indirilen balıklar mezatta satışa sunulurken, kasası 600 liradan alıcı buldu.

Karadeniz Karadeniz olalı böyle akın görmedi: Kasa kasa tuttular kasasını 600 liraya sattılar - Resim : 1

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LİMANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sabahın erken saatlerinde başlayan mezatta balıkçıların ve alıcıların hareketliliği dikkat çekti. Kasalar dolusu palamutun satışa sunulduğu mezatta, balıkçılar avladıkları ürünleri alıcılara ulaştırmak için yoğun mesai yaptı.

Karadeniz Karadeniz olalı böyle akın görmedi: Kasa kasa tuttular kasasını 600 liraya sattılar - Resim : 3

KAYMAKAM ÇİT, MEZADI ZİYARET EDİP BALIKÇILARLA SOHBET ETTİ

Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret ederek palamut mezadını takip etti. Balıkçılarla bir araya gelen Çit, esnafla sohbet ederek balıkçılık sezonuna ilişkin bilgi aldı.

Çit, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi. Şile’de palamut bolluğunun limandaki hareketliliği artırdığı gözlendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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