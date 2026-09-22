Karadağlı "Lale Devri bitti" demişti! Devlet Tiyatroları'na 4,6 milyarlık bütçe yetmedi

Göreve gelir gelmez kurum personeline "Lale Devri bitti" uyarısında bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı döneminde, kurumun yolluk harcamaları rekor düzeye ulaştı. 2026'nın ilk 6 ayında saatte ortalama 37 bin lira yolluk harcaması yapan yönetim, 4,6 milyar liralık dev bütçeye rağmen bütçenin artırılmasını istedi.

"LALE DEVRİ BİTTİ" ÇIKIŞININ ARDINDAN REKOR HARCAMA

11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı döneminde, kurumun yolluk ile temsil ve tanıtma harcamalarındaki artış grafiği sürüyor.

Karadağlı, göreve geldikten hemen sonra sanatçılara yönelik sarf ettiği "Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin" sözleriyle tartışma konusu olmuştu. Açıklamanın ardından geçen süreçte, kurumun gezi ve yolluk faturasında rekor artış kaydedildi.

SAATTE 37 BİN TL

Resmi mali tablolara göre; personelin yurt içi ve yurt dışındaki görevlendirmeleri kapsamında ödenen yol, yeme-içme ve konaklama giderlerinden oluşan yolluk harcaması, 2026 yılının yalnızca ilk altı ayında 160 milyon 622 bin 851 TL olarak kayıtlara geçti.

Mali verilere göre Devlet Tiyatroları, yılın ilk yarısında yolluk kaleminden her gün ortalama 887 bin TL harcama gerçekleştirdi. Harcamanın saatlik tutarı ise yaklaşık 37 bin TL oldu. Bu tabloyla birlikte, bir emeklinin bir ay boyunca aldığı maaşın 1,6 katı büyüklüğündeki bir tutar, kurum tarafından yalnızca bir saatte yolluk için harcanmış oldu.

MİLYARLIK BÜTÇEYE RAĞMEN "KAYNAK YETERSİZ" SAVUNMASI

Kurumun harcama kalemlerindeki yükseliş sürerken bütçe talepleri de devam etti. Devlet Tiyatroları, 2025 yılı boyunca 4 milyar 692 milyon 677 bin TL tutarında bütçe kullanmasına karşın mevcut kaynağın yetersiz kaldığını bildirdi.

FAALİYET RAPORUNDA RESMEN İSTENDİ

Kurumun hazırladığı resmi faaliyet raporunda, bütçenin artırılması yönündeki gerekçeler şu ifadelerle kayda geçirildi:

“Ülkemizin yurt dışında etkinliğinin artırılması için yurt dışı turneler düzenlemektedir. Devlet Tiyatroları faaliyetlerini çeşitlendirmek, geliştirmek amacıyla da yeni projelerini hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, Devlet Tiyatrolarına bütçe içerisinde ayrılan payın artırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”