Bakanlık bürokratı Tamer Karadağlı AKP'li yöneticilerle çarşı pazar gezmesine çıktı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile birlikte Bağcılar'da çeşitli programlara katıldı. Karadağlı'nın AKP'li yöneticilerle vatandaşları selamlaması dikkat çekti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte Bağcılar'da düzenlenen bir dizi programa katıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da Karadağlı ve Özdemir'e eşlik etti.

Program kapsamında Bağcılar'ın çeşitli noktalarında incelemelerde bulunan heyet, Çarşı Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Karadağlı'nın AKP'li yöneticilerle birlikte cadde boyunca vatandaşları selamlaması dikkat çekti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız, açıklamasında, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı ve AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir ile dolu dolu bir gün geçirdik. Geçirdiğimiz bu keyifli ve verimli gün için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.