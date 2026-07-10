Kapalıçarşı'daki 40 milyarlık kara para ağı! 1548 sayfalık iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kapalıçarşı' soruşturması tamamlandı ve 504 şüpheli hakkında hazırlanan 1548 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame, Kapalıçarşı merkezinde kurulan yaklaşık 40 milyar liralık kara para trafiğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Savcılık tespitlerine göre örgüt, suçtan elde ettiği gelirleri 'M80' adı verilen özel bir altyapı ile kayıt altına aldı. Paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklar kullanılarak aklanan para hem finansal sisteme sokuldu hem de yurtdışına transfer edildi.

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre savcılık, 504 şüphelinin 'örgüt üyeliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12 yıldan 29.5 yıla kadar hapsini talep etti. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Türker Ak'ın 'örgüt yöneticiliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12.5 yıldan 34.5 yıla kadar; örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Dönmezoğlu'nun ise 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca, örgüt yöneticilerinin şahsi suçlarının dışında diğer örgüt üyelerinin işlediği tüm suçlardan da sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

1112 FARKLI DOSYA: YURTTAŞ DOLANDIRILIP PARAVAN ŞİRKETLER FONLANDI

Türkiye genelinde çeşitli adliyelerde açılan 1112 soruşturma ve dava dosyası iddianamede tek tek yer aldı. Yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, Forex yatırım dolandırıcılığı, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden büyük bir kara para aklama ağının kurulduğu belirlendi.

Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan temel mekanizmalardan biri paravan şirket yapılanması oldu. Örgüt, çok sayıda kişi adına şirket kurdurdu, bu kişilere belirli tutarlarda ödemeler yaptı ve şirketleri görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme entegre etti. Bu şirketler adına bankalarda hesaplar açıldı, ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde cüzdanlar oluşturuldu. POS ve sanal POS altyapılarını kullanan şebeke, yüksek hacimli para hareketlerine sahte ticari işlem ve fatura düzenekleriyle yasal görünüm kazandırdı. Örgütün kullandığı paravan şirketler ile Kapalıçarşı'da para dönüşümünü sağlayan şirketlerin listesi dosyaya eklendi ve yüzlerce şirket üzerinden finansal hareketlerin incelendiği belirtildi.

Bu süreçte mağdurlar, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine çekildi. Forex adı verilen dolandırıcılık türünde şebeke üyeleri, başlangıçta küçük tutarlarda kazanç göstererek mağdurun güvenini sağladı, ardından daha yüksek tutarlarda para yatırmalarını talep etti. Parasını çekmek isteyen mağdurlardan vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler istendi. Bazı mağdurlar ise kaldıraçlı işlem bahanesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek ana paralarından edildi.

KAPALIÇARŞI'NIN GÖBEĞİNDE 'M80' KODLU GÖLGE MUHASEBE

Suçtan elde edilen gelirler, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü. Bu şirketler, yüksek tutarlı nakit işlemlerin dikkat çekmeyeceği yapılar olarak kullanıldı ve döviz/altın alım satımı görünümü altında suç gelirleri muhasebeleştirildi. Üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimleri telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildi. Kapalıçarşı'daki bazı şirketlerin, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve sonrasında kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Şebekenin kendi içinde özel bir muhasebe sistemi kurduğu ve sisteme giren kara paraların 'M80' isimli altyapı üzerinden takip edildiği saptandı. İddianamede bu ağın işleyişi şu ifadelerle yer aldı:

"Sisteme çeşitli kanallardan giren tutarlar, organizasyon yöneticileri ve muhasebe yapılanması tarafından, sisteme ait ayrı yazılımlar aracılığıyla, 'M80' koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edilmiş, her bir tutar ilgili kişilerin hesaplarına sistematik biçimde tanımlanmıştır. Sisteme giren paranın önemli bir kısmı döviz bürosu olarak faaliyet gösteren ve yüksek tutarlı nakit işlemlerinin dikkat çekmeyeceği hesaplara aktarılmıştır. Döviz büroları fiilen sistemin tahsilat ve nakit dağıtım merkezi olarak kullanılmış, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimleri telefon veya mobil uygulamalar aracılığıyla organize edilerek döviz bürosu üzerinden gerçekleştirilmiş, işlemler döviz veya altın alım-satımı görünümü altında muhasebeleştirilmiştir."

Bu yazılım altyapısı sayesinde örgüt; suç gelirlerinin hangi kaynaktan geldiğini, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığını ve hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiğini anlık olarak takip etti.

DİJİTAL KODLARLA SİSTEM DIŞINA ÇIKIŞ VE MİLYARLIK BİLANÇO

Paranın ülke dışına çıkarılmasında fiziki transferlere dahi ihtiyaç duyulmadı. Çalıntı kart bilgileriyle veya yasadışı finansal kaynaklarla alınan dijital kodlar, bazı şirketlere düşük bedelle satıldı. Bu kodlar yurtiçi ve yurtdışı dijital platformlarda dolaşıma sokuldu. Elde edilen bedeller kripto varlıklar veya banka hesapları üzerinden yeniden sisteme dahil edildi.

Ayrıca suç gelirlerinin bir kısmı gerçek kişi hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldı, burada çoğunlukla USDT gibi stabil kripto varlıklara dönüştürülerek yurtdışı bağlantılı hesaplara transfer edildi. Suç gelirleri; kripto cüzdanları, kripto havuz sistemi, emanet cüzdanlar, ara hesaplar, yurtdışı kripto borsaları ve off-shore finansal yapılar üzerinden yurtdışına çıkarıldı.

İddianame, aklanan paranın hacmini verilerle belgeledi:

Örgüt, 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7.4 milyar lirayı Tether (USDT) isimli kripto varlığa çevirerek örgüt yöneticilerine aktardı.

1.7 milyar lira paravan şirketlere yönlendirildi.

5.7 milyar lira ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldı.

Döviz ve altın bürolarının kullanıldığı para hareketlerinde 7.1 milyar liralık işlem tespit edildi.

Para yatıran gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplam 12 milyar liralık tutar, sanal POS (ödeme altyapısı) üzerinden sisteme dahil edildi.

Gerçek ve tüzel kişilerden sisteme giren 5.2 milyar liralık meblağ doğrudan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldı.