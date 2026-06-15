Altın almak için Kapalıçarşı'ya koştular! Haftalardır bekliyorlar

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin barış anlaşmasıyla noktalanması ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması, finans dünyasında taşları yerinden oynatmaya devam ediyor.

Savaş riskinin dağılmasıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken; dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme, faiz getirisi olmayan güvenli liman altına yaradı. Dünyadaki bu keskin viraj, iç piyasanın kalbi Kapalıçarşı’da hacmi sınırlı ancak yönü yukarı olan yeni bir hareketliliği tetikledi.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre; jeopolitik risklerin yerini makroekonomik beklentilere bırakmasıyla altın fiyatları haftaya güçlü bir tırmanışla başladı. Spot piyasada ons altın %2,83 artışla 4 bin 339 dolara fırlarken, yurt içinde gram altın %2,85 yükselişle 6 bin 453 TL’ye ulaştı. Çeyrek altın 10 bin 684 TL’ye, Cumhuriyet altını ise 42 bin 581 TL’ye kadar çıktı.

İÇ PİYASA İLE DIŞ PİYASA ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasasındaki bu hareketliliğin tamamen küresel dinamiklerden kaynaklandığını ifade etti.

Son dönemdeki fiyat dalgalanmalarında uluslararası piyasa ile Türkiye iç piyasası arasında kilogram başına yaklaşık 1.500 dolarlık bir makas oluştuğunu belirten Yıldırımtürk, bu farkın yeniden daralmaya başladığını ve gün içinde 500 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngördü.

Yıldırımtürk ayrıca, Kapalıçarşı’da fiziki nakit ve likidite sıkışıklığının sürdüğüne dikkat çekerek, özellikle Dubai piyasasında yaşanan aksaklıkların para trafiğini olumsuz etkilediğini ve bunun çarşıya durgunluk olarak yansıdığını kaydetti.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ FED’DE

Piyasadaki alım-satım iştahını değerlendiren Yıldırımtürk, fiyatların gerilediği dönemde beklemede kalan, ev veya otomobil almayı planlayan yatırımcıların yeniden piyasaya dönmeye başladığını aktardı. Teknik analizle hareket edenlerin ise dipten alım yapmak için yükseliş sinyallerini izlediğini belirtti. Çarşıdaki mevcut durumu "Şu anda çok heyecanlı bir piyasada değiliz, daha mutedil bir görünüm var" sözleriyle özetleyen uzman, yüksek hacimli işlemlerin olmadığını, ancak talep tarafının arzdan bir miktar daha güçlü seyrettiğini dile getirdi.

Piyasaların yönünü tayin edecek asıl gelişmenin ise bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olacağı vurgulandı. Faiz oranlarında bir değişiklik beklenmese de Fed Başkanı'nın faiz indirim takvimine dair vereceği güvercin mesajlar altın fiyatlarındaki kademeli yükselişi destekleyebilir. Merkez bankalarının küresel ölçekte altın alımlarına devam etmesi de fiyatları tabandan destekleyen en büyük unsur olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTINDA YENİ ROTA: 6 BİN 700 - 6 BİN 800 TL

Geçtiğimiz haftayı 24 ayar gram altında 6 bin 350 - 6 bin 370 TL seviyelerinde kapattıklarını, hafta içinde ise fiyatın 6 bin 150 TL'ye kadar sarktığını hatırlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, önümüzdeki döneme ilişkin şu öngörüde bulundu:

"Petrol fiyatlarındaki geri çekilme iç piyasada bir miktar rahatlama yarattı. Siyasi gelişmeleri yakından izliyoruz. Önümüzdeki süreçte gram altında yeniden yükseliş bekliyorum; 6 bin 500 TL seviyesinin aşılmasının ardından sırasıyla 6 bin 700 ve 6 bin 800 TL seviyeleri gündeme gelebilir."

Yıldırımtürk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı nedeniyle yerli yatırımcının önemli bir kısmının halen mevduatta kalmayı tercih ettiğini, altın piyasasında çok güçlü bir hareketliliğin ancak faiz indirimi beklentilerinin resmen güçlenmesiyle başlayabileceğini sözlerine ekledi.