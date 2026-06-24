Kan ter içinde binen şok oluyor: Minibüste ezber bozan serinlik tam not aldı!

Diyarbakır’da hava sıcaklığının resmi verilere göre 37 dereceye, araç içi termometrelerde ise 42 dereceye ulaştığı bunaltıcı günlerde, 15 yıllık minibüs şoförü 32 yaşındaki Zahir Yıkmaz, yolcularını serinletmek için yaratıcı bir çözüm geliştirdi.

KAN TER İÇİNDE BİNENİ SERİNLİK KARŞILIYOR

Eski klima sektörü tecrübesinden yararlanan Yıkmaz, fabrikalardaki soğutma sistemlerinden ilham alarak minibüsüne elektrikle çalışan "sulu klima" sistemi kurdu. Aracın aküsüne bağladığı çeviriciyle çalışan bu sistem, hem motoru zorlamayıp yakıt tasarrufu sağlıyor hem de kavurucu sıcaklarda seyahat eden yolculara derin bir nefes aldırıyor.

İki gündür kullanımda olan sistem, minibüse binen vatandaştan büyük övgü topluyor.

"TÜM MESLEKTAŞLARIMA DA TAVSİYE EDERİM"

Daha önce klima sektöründe çalıştığını belirten Yıkmaz, fabrikalarda kullanılan sulu soğutma sistemlerinden ilham alıp uygulamayı hayata geçirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır sıcaklarından dolayı aklıma sulu klima fikri geldi. Bu sistem yüksek hava kapasitesi ve güçlü soğutma özelliğine sahip. Yaklaşık 2 gündür kullanıyorum. Minibüse binen yolculardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Hatta dua edenler oluyor. Tüm meslektaşlarıma da tavsiye ederim. Daha önce klima sektöründe çalışıyordum. Bu tarz klimaları fabrikalara tedarik ediyorduk. Oradaki sistemin daha küçük bir versiyonunu araca uyarladım. Aracın aküsüne çevirici bağladım ve klimayı çektiğim prize takarak çalıştırıyorum. Araçların mevcut klimaları yeterli verimi sağlamadığında motoru zorlayabiliyor ve arızalara neden olabiliyor. Kullandığım sistem elektrikle çalıştığı için ne motora ne de aküye zarar veriyor. Aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlıyor"

YOLCULAR SERİN HAVAYLA RAHAT NEFES ALDI

Yıkmaz'ın uygulamasından memnun olduklarını belirten yolcular da sıcak havada yapılan uygulamanın rahat yolculuk imkanı sunduğunu söyledi. Kadın yolculardan biri,

“Minibüsün içine girer girmez serin hava yüzüme vurdu. Bu sistemi görünce çok şaşırdım. Diyarbakır sıcağında dışarı çıkmak bile zor. Herkes bu sisteme geçse çok iyi olur”

"DİYARBAKIR SICAĞI İÇİN MANTIKLI BİR ÇÖZÜM”

Daha önce klima sektöründe çalıştığını belirten Yıkmaz, fabrikalarda kullanılan sulu soğutma sistemlerinden ilham alıp uygulamayı hayata geçirdiğini ifade ederek,

Başka bir yolcu ise, “Çok güzel bir uygulama olmuş. Maliyetinin de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Diyarbakır sıcağı için oldukça mantıklı bir çözüm” ifadelerini kullandı.

"MUTLULUKTAN NE DİYECEĞİMİ BİLEMEDİM"

Evden çıktıktan sonra sıcaktan bunaldığını belirten erkek yolcu da "Buraya gelene kadar kan ter içinde kalmıştım. Araca bindiğimde çok şaşırdım. Mutluluktan ne diyeceğimi bilemedim" diye konuştu. (DHA)