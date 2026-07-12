Kamuflaj ustası bu kez kendini gizleyemedi: Kars'ta ortaya çıktı

Kafkasya ve Doğu Anadolu bölgesinde görülebilen Kafkas keleri (paralaudakia caucasica), Kars'taki doğal ortam alanlarında yaşamını sürdürüyor.

Böcek ve örümceklerle beslenerek ekosistemin dengesine katkı sağlayan keler, Kasr'ın Kağızman ilçesindeki kayalık ortamlarda görülebiliyor.

Yaşadığı ortama uyumlu renklere bürünebilen ve bu nedenle çok zor görülen Kafkas keleri, doğal ortamında kameraya yansıdı. (AA)

AĞRI DAĞI'NIN LAV KAYALIKLARINDA DA YAŞIYOR

Kafkasya ile Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamını sürdüren ender sürüngen türlerinden Kafkas keleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki lav kayalıklarında da görülebiliyor. Bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan bu tür, kamufle olabilmesi nedeniyle doğada karşılaşılması oldukça güç canlılar arasında gösteriliyor. Kafkas kelerlerinin üreme dönemi nisan ayında başlayıp temmuz ayına kadar devam ediyor. Dişiler bu süreçte 8 ila 14 yumurtayı kayalar arasındaki çatlak ve oyuklara bırakıyor. Yavrular ise yumurtadan 2 ay kadar sonra çıkıyor.