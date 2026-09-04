Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz kararını sosyal medyadan duyurdu: Tavsiyelere uyup hemen bıraktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonrası Çanakkale'ye götürülerek anjiyo edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saat kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İLK İŞ SİGARAYI BIRAKTI

Cem Yılmaz paylaşımında daha sağlıklı bir hayat adına gelen tavsiyelere uyarak sigarayı bıraktığını duyurdu.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Evet Sigarayı bıraktım , kiloyu verdim …istediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi ? Evet toplum söz sende :)) Allaha şükür sağlığım iyi Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim….Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın…Damar çok önemli