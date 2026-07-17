Kaldırımdaki Gökçe'yi duvara sıkıştırıp öldüren sürücüye tahliye

Eskişehir'de ters yöne girerek kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü Emine A., yargılandığı davada "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın davranışlarında pişmanlık gözlenmediğini belirterek iyi hal indirimi uygulamadı; ancak hapis cezasıyla birlikte sürücünün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar verdi. Kaldırımda yürürken can veren Kurtulmuş'un ailesi ve avukatları, verilen cezanın ve tahliye kararının caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

TERS YÖNE GİRİP KALDIRIMDAKİ YAYAYI DUVARA SIKIŞTIRDI

Olay, mayıs ayında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Emine A., idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobille ters yöne girdi. Kaldırımda yürümekte olan 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'a çarpan otomobil, Kurtulmuş'u bir iş yerinin duvarı arasında sıkıştırdı. Kurtulmuş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Emine A. tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı. Kaldırımda ölümle sonuçlanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"PİŞMANLIĞI GÖZLEMLENMEDİ" DENİLEREK İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Eskişehir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Emine A. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşmasında son savunmasını yapan sanık Emine A., otomobilin freninin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini iddia ederek kazanın teknik nedenlerle meydana geldiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın asli kusuru bakımından pişmanlığının gözlemlenmediğini ve suçun işlenişindeki özellikleri gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulamama kararı aldı. Sanığa 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ehliyetine 1,5 yıl süreyle el konulan Emine A., hükümle birlikte yurt dışına çıkış yasağı ve konut terk etmeme (ev hapsi) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ARKA ARKAYA 5 KUSURU VAR BİR YIL SONRA EHLİYETİ VERİLECEK"

Duruşma çıkışında kızının yaya kaldırımında hayatını kaybetmesine ve sürücünün tahliye edilmesine tepki gösteren anne Türkan Uzcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın yaya kaldırımında, pisi pisine bu kadar kötü bir şekilde öldürülmesi ve arkasından da sürücünün serbest bırakılması, kabul edilir bir şey değil. Arka arkaya 5 kusuru var. Ters yola giriyor, ondan sonra karşıya geçiyor, orada ters sokağa giriyor. Burada 5 kişi ölebilecekken kızıma denk geliyor, ötekiler kaçabiliyor. Bu kadar basit mi serbest bırakılması? Yani Türkiye'miz bu kadar kötü duruma mı düştü? Hiç ceza yok, caydırıcı ceza yok. O zaman, duyduğum kazalar çok normal. Niye caydırıcı cezalarımız yok? Üçer kişi ölüyor, hep duyuyoruz. Ya paramparça oluyor insanlar. Ne sağlıklı insanlar bir sürücünün hatası yüzünden paramparça oluyor ya da sakat kalıyorlar. Ne oldu? Bir yıl sonra ehliyeti verilecek."

"CEZA ÇOK DÜŞÜK OLDU BİZE GÖRE OLASI KASTTI"

Kızının geleceğinin elinden alındığını söyleyen anne Uzcan, kararı kabul edemediğini belirterek şunları ekledi:

“Çok zor geldi, ceza çok düşük oldu. Aslında 'olası kast'tı bize göre fakat biz bunun arkasını getirmek istiyoruz, bu kadarla bırakmayacağız. Çok zor geldi. Çünkü bir can gitti, gencecik bir can gitti. Kızım 35 yaşındaydı ama hayallerini gerçekleştireceği dönemdi, emek verdi. Yok, olmamalıydı böyle. Paramparça değil, hayatını yaşamalıydı. Bütün kazada ölenler, parçalananlar da öyle. Niye ya, güzel güzel yaşamak varken niye parça parça oluyor insanlar."

"ÜST HADDEN CEZA VERİLEBİLECEKKEN ORTA HADDEN HÜKÜM KURULDU"

Mahkemenin tahliye ve ceza kararına itiraz edeceklerini belirten aile avukatı Mürüvvet Beyaz, hukuki süreci istinaf ve temyiz yoluna taşıyacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hüküm 'bilinçli taksir'den kuruldu ancak bilinçli taksirden de üst hadden ceza verilebilecekken orta hadden bir cezaya hükmedildi. Verilen ceza asla tatminkar ve caydırıcı değildir. Adaletin yerini bulduğunu düşünmüyorsunuz. Bu nedenle bundan sonraki süreçte istinafta ve temyiz yolunda adaletin yerine getirilmesini bekleyeceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bugünkü hükümle birlikte sanığın tahliyesi kararı da verildi. Ehliyetinin 1 yıl 6 ay el konulmasına ve evden ayrılmamasına, evden uzaklaşmamasına ve yurt dışı yasağı konuldu. Ama tüm verilen bu cezalar bahsettiğimiz gibi asla tatminkar değil, müvekkilimizin içini soğutmuş değil. Adaletin yerini bulmadığını düşünüyoruz, cezanın çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle istinaf yoluna başvuracağız."