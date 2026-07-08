Eski eşi ve oğlunu otomobille ezmişti: Dehşet anlarının cezası belli oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi 38 yaşındaki Hatice Ekiz ve 9 yaşındaki oğlu K.Y.'ye otomobiliyle çarparak yaralayan 45 yaşındaki Hamit Göksel Yılmaz, yargılandığı davanın karar duruşmasında toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın eski eşine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, oğluna karşı ise "çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederken, herhangi bir iyi hal indirimi uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl 2 Kasım günü saat 20.00 sıralarında 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'yi yolda yürürken görüp, ters yöne girerek otomobiliyle üzerlerine sürdü.

"ÇOCUKLARA DUA ET, SENİ ÖLDÜRMEDİM"

Çarptığı anne ve çocuğun yanına gelen Yılmaz'ın, "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" diyerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Hatice Ekiz ayak bileği ve kaburga kırıklarıyla hastaneye kaldırılırken, oğlu K.Y. ise hafif yaralarla aynı gün taburcu edildi.

KADIN 8 KEZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sanığın geçmişte 14 yıllık evlilikleri süresince Hatice Ekiz'e yönelik "Kasten yaralama", "Mala zarar verme", "Tehdit", "Hakaret", "Huzur ve sükunu bozma", "Çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlardan toplam 13 ayrı suç kaydı bulunduğu ve kadının kendisinden 8 kez şikayetçi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz'ın "Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğu ve Hatice Ekiz ile oğlunun vücudunda meydana gelen kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği vurgulandı.

"GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE"

Oğlu K.Y., babasının annesine çarptığını belirterek, "Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" ifadesini verdi. Sanık Yılmaz ise mahkemedeki savunmasında, "Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor" diyerek suçlamaları reddetti.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanığın 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı süreçte ortaya çıkan Mobese kamera kayıtlarında; Yılmaz'ın aracıyla beklediği, eski eşi ve oğlu K.Y.'yi görünce karşı şeride geçip çarparak kaçtığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Menemen 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci ve karar duruşmasında mağdur Hatice Ekiz, evliliği boyunca gördüğü şiddeti anlatarak en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, sanıktaki kastın ağırlığı ve olayın gerçekleştiği yeri göz önüne alarak, sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın eski eşine karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğine karar verdi. (DHA)