Kaldırımda yürürken kafasına cam düştü: Ucuz kurtuldu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda, yolda yürüyen bir vatandaş ölümden döndü. Karaköy Bereketzade Mahallesi’nde meydana gelen kaza pes dedirtti. Kaldırımda yürüyen Bahadır Erünsal’ın üzerine bir binanın 3. katındaki pencereden koptuğu iddia edilen cam parçaları düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran Erünsal, başına isabet eden ağır cam darbesiyle yaralı halde yere yığıldı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KAFASINA CAM DÜŞTÜ

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Erünsal için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki adamın başında yaklaşık 6 santimetrelik derin bir kesik oluştuğu belirlendi.

Yapılan cerrahi operasyonla başına 7 dikiş atılan Erünsal’ın sağlık durumuna ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, yaralanmanın "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği" notu düşüldü.

UCUZ KURTULDU

Olayın ardından konuşan Muhammet Erünsal, binanın uzun süredir bakımsız olduğunu ve ağabeyinin şans eseri hayatta kaldığını ifade etti.

Muhammet Erünsal, "Ağabeyim ölümden döndü. Bina çok bakımsız, 3. kattan cam düştü. Olaydan sonra göstermelik önlemler alındı ama kısa süre sonra kaldırıldı" diyerek sorumlulara tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri de binanın tehlike saçtığını, daha önce de aynı noktaya cam parçalarının düştüğünü öne sürdü.

Olay sonrası geçici olarak konulan demir bariyerlerin kaldırıldığını belirten vatandaşlar, yeni bir facia yaşanmadan kalıcı bir çözüm bulunmasını bekliyor.

Emniyet güçleri, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)