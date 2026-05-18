Alkollü sürücünün kullandığı araç merdiven boşluğuna düştü!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce seyir halindeki taksiye çarptı. Ardından yolda bulunan binanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Saat 20:00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Kasımpaşa istikametine seyreden 34 MPT 632 plakalı otomobil, sürücüsü Sadettin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında duran demir dubalara, ardından aynı yönde ilerleyen İsa K. idaresindeki 34 TTG 87 plakalı taksiye çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yolda bulunan bir binanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

SÜRÜCÜ 1.43 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, merdiven boşluğuna düşen aracın sürücüsü Sadettin T.'nin 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü Sadettin T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)