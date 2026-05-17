Alkollü sürücü can aldı

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Hurisel Ayça, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü K.A. ise polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ayhan Çevik Caddesi’nde meydana geldi. K.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hurisel Ayça'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayça, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Hurisel Ayça, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan K.A.’nın yapılan kontrollerinde 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü K.A., polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)

