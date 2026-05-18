Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Çığlıklar dağları inletti

Yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Çığlıklar dağları inletti

Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kamyonet yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Korku dolu anları karşı yamaçtan kayda alan vatandaşların çığlıkları dağları inletti. Araçta bulunan iki kişinin şans eseri yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Giresun’un Güce ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, çay ve fındık bahçeleriyle kaplı dik yamaçtan yaklaşık 400 metre aşağı yuvarlandı.

Karşı yamaçtan saniye saniye kaydedilen facia anlarında, çevredeki vatandaşların feryatları yankılanırken; araçtan fırlayan sürücü ve yanındaki yolcu bölgeye sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

YÜZLERCE METREDEN TAKLA ATA ATA DÜŞTÜ!

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi. Rahmi Kuru (40) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sarp araziye yuvarlandı.

Yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Çığlıklar dağları inletti - Resim : 1

Yaklaşık 400 metrelik dik yamaç boyunca durmaksızın taklalar atan araç, ancak en altta bulunan yola düşerek durabildi.

Yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Çığlıklar dağları inletti - Resim : 2

Kazanın ardından kamyonet tamamen hurda yığınına dönerken, sürücü Kuru ve yanında bulunan Recep Yıldız (59) taklalar sırasında aracın camından fırlayarak araziye savruldu.

ÇIĞLIKLAR DAĞLARI İNLETTİ

Dehşet anları, o sırada karşı yamaçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Çığlıklar dağları inletti - Resim : 3

Kamyonetin büyük bir süratle aşağı doğru yuvarlandığı görülürken, kazaya tanık olanların yaşadığı büyük panik ve attıkları çığlıklar dikkat çekti.

Muğla'da feci kaza: Yaya öldü sürücü ağır yaralandıMuğla'da feci kaza: Yaya öldü sürücü ağır yaralandı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı: 17. olduToprak Razgatlıoğlu kaza yaptı: 17. oldu

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Rahmi Kuru ve Recep Yıldız’ın yaralı oldukları bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Giresun Trafik Kazası Karadeniz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro