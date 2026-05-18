Yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Çığlıklar dağları inletti
Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kamyonet yüzlerce metreden takla ata ata düştü! Korku dolu anları karşı yamaçtan kayda alan vatandaşların çığlıkları dağları inletti. Araçta bulunan iki kişinin şans eseri yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Giresun’un Güce ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, çay ve fındık bahçeleriyle kaplı dik yamaçtan yaklaşık 400 metre aşağı yuvarlandı.
Karşı yamaçtan saniye saniye kaydedilen facia anlarında, çevredeki vatandaşların feryatları yankılanırken; araçtan fırlayan sürücü ve yanındaki yolcu bölgeye sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi. Rahmi Kuru (40) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sarp araziye yuvarlandı.
Yaklaşık 400 metrelik dik yamaç boyunca durmaksızın taklalar atan araç, ancak en altta bulunan yola düşerek durabildi.
Kazanın ardından kamyonet tamamen hurda yığınına dönerken, sürücü Kuru ve yanında bulunan Recep Yıldız (59) taklalar sırasında aracın camından fırlayarak araziye savruldu.
ÇIĞLIKLAR DAĞLARI İNLETTİ
Dehşet anları, o sırada karşı yamaçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Kamyonetin büyük bir süratle aşağı doğru yuvarlandığı görülürken, kazaya tanık olanların yaşadığı büyük panik ve attıkları çığlıklar dikkat çekti.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Rahmi Kuru ve Recep Yıldız’ın yaralı oldukları bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)