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Kahreden olay: Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaybolan diğer kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

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Kahreden olay: Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Mersin'de anne, baba, annenin kız kardeşi, yeğen ve bir kız çocuğundan oluşan aynı aileden 5 kişi, pazar tatilini fırsat bilerek Tarsus'ta denize girdi.

Kulak Mahallesi sahilinde serinlemek amacıyla Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede suya giren aile, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı.

MERSİN'DE KAHREDEN OLAY

Denizde çırpınanları gören iki kişi peşlerinden suya atlarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 4 kişi sudan çıkarılırken 1 kişiye ise ulaşılamadı.

Kahreden olay: Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu - Resim : 1

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AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde anne, baba ve annenin kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Kayıp yeğenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mersin Valisi Atilla Toros, "Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatlarını kaybetti, cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Durumunun iyiye gittiğine ilişkin bilgiler geldi." dedi.

Kayıp kişiyi arama çalışmalarının denizden ve karadan sürdüğünü belirten Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu olmak üzere 4 botumuz ve 4 dalgıcımız denizde aramayı sürdürüyor. Su altı ve su üstü arama çalışmalarımız denizde bu şekilde devam ediyor. Karada da emniyet, jandarma, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 ekiplerimizden oluşan bir kadroyla buradayız. İnşallah en kısa zamanda denizde arama çalışmalarını sürdürdüğümüz vatandaşımızı da bulmayı ümit ediyoruz." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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