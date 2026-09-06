Kahreden kaza: 10 yaşındaki Güneş hayatını kaybetti

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Adıyaman’da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Güneş Avcı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman’ın Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma K. yönetimindeki 34 DAM 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Avcı’ya çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Güneş Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki Güneş Avcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Avcı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Fatma K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, Adıyaman’da meydana gelen kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)