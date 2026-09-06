80 metrelik kuyuda tam 4 gün süren umut sona erdi: 10 yaşındaki Eyüp’ten acı haber geldi

Cezayir'in batısındaki El-Beyaz (El Bayd) vilayetinde, 80 metre derinliğindeki ve yaklaşık 40 santimetre çapındaki boş kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüp Fayid'in cansız bedenine, kurtarma çalışmalarının 4. gününde ulaşıldı.

4 GÜN SÜREN ÇALIŞMALAR SONUÇLANDI

Cezayir Sivil Savunma İdaresi, 4 gündür devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son gelişmeyi açıkladı. Açıklamada, El-Beyaz vilayetinde kuyuya düşen Fayid'in cansız bedeninin yürütülen çalışmaların ardından çıkarıldığı bildirildi.

Sivil Savunma İdaresi, Eyüp Fayid'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Açıklamada ayrıca, Sivil Savunma ekiplerinin yerel makamlarla koordinasyon halinde kurtarma çalışmaları için mevcut tüm beşeri ve maddi imkanları seferber ettiği belirtildi.

EYÜP KUYUYA NASIL DÜŞTÜ?

Yerel basına konuşan Eyüp'ün babası Muhammed Fayid, 2 Eylül'de oğlunun evin önünde oynadığını söyledi. Fayid, oğluna kardeşinin bakmasını istediğini belirtti.

Boş durumdaki kuyunun ağzının, zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatıldığını aktaran baba Fayid, Eyüp'ün levhanın kırılması sonucu kuyuya düştüğünü ifade etti.

Yaklaşık 40 santimetre çapındaki ve 80 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 10 yaşındaki Eyüp Fayid için başlatılan kurtarma çalışmaları 4 gün boyunca sürdü. Çalışmaların sonunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. (AA)