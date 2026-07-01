Kadını kurtaran kadına da saldırdı! Kamera önündeki dehşetin faili hala sokaklarda

Olay, 16 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesinde meydana geldi. B.Ş., 1,5 yıl önce tanıştığı, daha önce şiddet gördüğü ve kendisini tehdit eden erkek arkadaşı Y.K. ile buluştu ve ikili otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Yolda taraflar arasında başlayan tartışma sırasında Y.K., B.Ş.’yi darbetti. Y.K.’nin durup büfeye gitmesini fırsat bilen B.Ş., araçtan inerek bir markete sığındı. Yardım çağrısında bulunan kadının peşinden giden Y.K., B.Ş.’yi zorla dışarı çıkarttı ve şiddet uygulayarak araca bindirmeye çalıştı.

KADINI KURTARAN KADINA DA SALDIRDI

Bu sırada olay yerindeki bir başka kadın duruma müdahale etti ve B.Ş.’yi Y.K.’nin elinden alarak kendi aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. B.Ş.’nin peşini bırakmayan Y.K., kendi otomobiliyle takip ettiği araca çarparak zarar verdi. Bir mağaza önünde duran aracın yanına giden Y.K., camı yumruklayarak kırdı, ardından da direksiyon başındaki kadın sürücüyü darbetti. Bu karmaşa sırasında arka koltukta bulunan B.Ş., araçtan kaçtı ve bir iş yerine sığınarak kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden B.Ş., Y.K.’den şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan Y.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"BANA ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yaşadığı ölüm korkusu nedeniyle isminin açık yazılmasını istemeyen B.Ş., yaşadıklarını emniyette ve basına verdiği demeçte şu sözlerle anlattı:

“Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sosyal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı. Arabasının arkasına bindim ve uzaklaştık. Bu sırada arkamızdan gelen Y.K., takip edip çarpmaya başladı. Sonra önümüzü kesti. Kadının ön camını kırıp ‘Kızı bana vereceksin’ dedi. Bende o sırada kaçtım arka kapıdan. Bir dükkanın arkasına saklandım hemen ve polisi aradım. Hala beni tehdit ediyor. Bana zarar vereceğini söylüyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum”

ÇIPLAK AYAKLA KAÇIŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

B.Ş.’nin kaçıp markete sığındığı ve şiddete uğradığı anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İncelemeye alınan görüntüler, B.Ş.’nin çıplak ayakla markete sığındığı, arkasından gelen Y.K.’nin onu zorla dışarı çıkartıp yerde darbettiği ve çevrede bulunan bir kadının B.Ş.'yi alıp aracına götürdüğü anları net bir şekilde ortaya koyuyor. (DHA)