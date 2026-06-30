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Halk TV Türkiye Sokakta sürüklenen kadın çığlık atarak yardım istedi! "Beni öldürecek yardım edin"

Sokakta sürüklenen kadın çığlık atarak yardım istedi! "Beni öldürecek yardım edin"

İstanbul Silivri'de gece yarısı zorla sürüklenen kadının "Beni öldürecek" feryadı kameraya yansıdı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine şüpheli olay yerinden ayrılırken, şiddete maruz kalan kadın koşarak kaçtı.

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Olay, 28 Haziran gece saatlerinde İstanbul Silivri'deki Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı.

Sokakta sürüklenen kadın çığlık atarak yardım istedi! "Beni öldürecek yardım edin" - Resim : 1

"BENİ ÖLDÜRECEK"

Kolundan çekilerek sürüklenmek istenen kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istemek için feryat etti. Kadın, kendisini zorla götürmeye çalışan kişiye karşı koymaya çalışırken, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.

Sokakta sürüklenen kadın çığlık atarak yardım istedi! "Beni öldürecek yardım edin" - Resim : 2

KADINI KALDIRIMDA BIRAKIP UZAKLAŞTI

Kadının feryatları üzerine yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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ŞİDDET GİRİŞİMİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kendisini zorla götürmeye çalışan kişinin olay yerinden ayrılmasının ardından, yerde kalan kadın ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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