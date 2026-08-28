Kadına şiddet bitmek bilmiyor: Sokak ortasında silahla başından vurdu!

Mardin'in Artuklu ilçesinde caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki C.K. isimli kadın ağır yaralandı. Sokak ortasında gerçekleşen dehşet verici olay, çevredeki vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

KAFASINDAN TABANCAYLA VURDU

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bulunduğu esnada kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin hedefi olan 30 yaşındaki C.K., tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu.

Kanlar içinde yere yığılan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine kısa sürede adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı C.K., ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından kaçarak izini kaybettiren saldırganı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. Kaçan şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.